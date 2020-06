Đầu tư nội dung trực quan trên báo điện tử

Vấn đề lớn nhất và quan trọng nhất hiện nay để phát triển Báo Quảng Nam điện tử là yếu tố nội dung. Nội dung hay, hấp dẫn lôi kéo được bạn đọc thường xuyên truy cập, khi truy cập thì ở lại đọc lâu hơn... đó là mục tiêu mà mọi tờ báo điện tử hướng đến.

Những thiết kế ấn tượng trên giao diện của Báo Quảng Nam điện tử.Ảnh: TH.TRÍ

Trong thời buổi công nghệ phát triển mạnh mẽ như hiện nay, cách mọi người đọc báo cũng thay đổi, nó đặt ra thách thức cho các tòa soạn về việc đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả. Một bài viết chỉ có text kèm ảnh minh họa giờ đã lỗi thời. Muốn thu hút độc giả, bài viết cần trình bày đẹp, nhiều ảnh hơn, có thể có thêm video, audio, đồ họa… Với những độc giả thích đọc nhanh, đọc lướt, bài báo được trình bày dưới dạng infographic sẽ là lựa chọn hàng đầu của họ. Còn với những người có thời gian, muốn tìm hiểu sâu, chắc chắn họ sẽ chọn hình thức E-magazine, Longform…

Con người chịu tác động lớn từ nội dung trực quan: 90% thông tin được chuyển tới não bộ ở dưới dạng trực quan, 65% độc giả là người học, tiếp nhận thông tin bằng hình ảnh. Hình ảnh trực quan thu hút sự chú ý, làm cảm xúc thêm mạnh mẽ và ảnh hưởng tới thái độ của chúng ta. Khi mọi người nghe thông tin, họ có khả năng chỉ nhớ 10% thông tin ba ngày sau đó. Tuy nhiên, nếu một hình ảnh có liên quan được ghép với cùng thông tin đó, mọi người sẽ giữ lại 65% thông tin ba ngày sau đó.

Vì vậy, các bài viết có nội dung trực quan sẽ giúp mang lại hiệu quả gần như tức thì bao gồm: nhận được nhiều lượt nhấp chuột hơn vì độc giả bị kích thích bởi sự tò mò; nhận được sự tin tưởng hơn khi nội dung có hình ảnh/clip rõ ràng; độc giả ở lại bài viết lâu hơn vì nội dung ngắn gọn và dễ hiểu; bạn đọc nhớ lâu hơn về thông tin, tên tuổi người viết, bài báo, nhân vật, vấn đề được đề cập…

Đầu tư nội dung trực quan.

Báo Quảng Nam điện tử hiện làm chủ được kỹ thuật và đã ứng dụng nhiều định dạng nội dung trực quan đang được nhiều cơ quan báo chí sử dụng.

Về hình ảnh, một nghiên cứu cho thấy việc sử dụng hình ảnh sẽ giúp tiếp cận độc giả nhanh hơn 60 lần so với việc sử dụng hơn 100 từ. Các bài viết có hình ảnh cứ sau 75 – 100 từ nhận được gấp đôi số lượt chia sẻ trên mạng xã hội so với những bài viết có ít hình ảnh hơn. Chuyên mục phóng sự ảnh trên Báo Quảng Nam hiện nay (cả trên báo in và báo điện tử) đang được phóng viên đầu tư, chăm sóc chu đáo. Việc thiết kế lại giao diện báo điện tử cả trên phiên bản desktop và mobile khá chuyên nghiệp phần nào đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc, tuy nhiên còn thiếu vắng nhiều phóng sự ảnh, chùm ảnh thực sự chất lượng, dụng công cả về mỹ thuật lẫn nội dung.

Về video, một phân tích cho thấy rằng chỉ cần sử dụng từ khóa “video hoặc clip” trong dòng tiêu đề cũng giúp tăng tỷ lệ mở lên 19% và tỉ lệ nhấp chuột lên 65%. Các video, clip đang được Báo Quảng Nam điện tử sản xuất với nhiều hình thức khác nhau dưới dạng video phỏng vấn ngắn, ý kiến của nhân vật hoặc chuyên gia, người có tư cách phát ngôn về một số vấn đề quan trọng, có thể là video graphic hướng dẫn các quy tắc, diễn giải, cung cấp một nội dung chi tiết… Tương lai, những dạng clip ngắn, kèm phụ đề, sản xuất tức thời, nội dung gắn liền với điều bạn đọc mong chờ sẽ là ưu tiên của Báo Quảng Nam điện tử.

Infographic - đây là công cụ tuyệt vời để chuyển tải tất cả dữ liệu phức tạp, số liệu thống kê và kết hợp chúng thành hình ảnh trực quan hấp dẫn, dễ hiểu, hình thức này thu hút lượt tương tác nhiều hơn trung bình 12%. Về mặt sinh học, mắt người tập trung vào những thứ vừa dễ nhìn vừa dễ hiểu. Do thường bị “tấn công” bởi khối lượng thông tin quá lớn, mọi người tích cực phản hồi với infographic bởi cảm giác hiểu những thứ vốn phức tạp một cách dễ dàng. Infographic tăng mức độ sẵn sàng đọc lên 80%. Infographic giúp bạn đọc dễ tiếp cận, thuyết phục và được gợi nhớ mà không tốn quá nhiều công sức. Điểm cốt yếu của infographic là bố cục và thiết kế càng ấn tượng càng tốt. Người thiết kế phải kết hợp đúng màu sắc, hình dạng và font chữ để truyền tải dữ liệu quan trọng của bạn. Thông tin chọn để đưa vào infographic phải chính xác và có liên quan đến ngữ cảnh.

Các loại hình Longform, Megastory… dù kém độc giả, mất nhiều thời gian, công sức để sản xuất song Báo Quảng Nam điện tử vẫn dành sự đầu tư thích đáng để có tác phẩm chất lượng cao, kỳ vọng “neo” lại trong lòng bạn đọc.