Đề nghị HTX Nông nghiệp Hương An bàn giao hệ thống điện cho Công ty Điện lực Quảng Nam

(QNO) - Báo Quảng Nam điện tử ngày 24.12.2019 đăng bài “Người dân Hương An Đông (xã Hương An, Quế Sơn) mong được sử dụng điện lưới quốc gia” (nay là thị trấn Hương An), ghi nhận phản ánh của người dân thôn Hương An Đông về mức tiền điện chênh lệch hằng tháng quá cao cùng nhiều bất cập trong khâu cung ứng điện của HTX Nông nghiệp Hương An. Sau đó, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 263 về việc xử lý các nội dung bài báo nêu.

Hệ thống điện của HTX Nông nghiệp Hương An. Ảnh: THÁI CƯỜNG

Công văn 263 nêu rõ: Hiện tại, giấy phép hoạt động điện lực được cấp cho HTX Nông nghiệp Hương An vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, quá trình vận hành và kinh doanh điện tại đơn vị còn nhiều bất cập. Cụ thể như: từ năm 2018 đến nay lưới điện không được đầu tư nâng cấp, tỷ lệ tổn thất điện năng trong năm 2019 là 10,33%; HTX Nông nghiệp Hương An chưa thực hiện việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho từng khách hàng sử dụng điện; hiệu quả kinh doanh điện năng thấp nên không có khả năng đầu tư mới...

Từ kết quả kinh doanh kém hiệu quả nêu trên, Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo HTX Nông nghiệp Hương An bàn giao hệ thống điện của đơn vị cho Công ty Điện lực Quảng Nam trong quý II.2020.