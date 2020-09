Thấy hoàn cảnh quá thương tâm của bà Châu Thị Phương, các mạnh thường quân vận động quyên góp để xây dựng cho bà ngôi nhà có chỗ an cư, nhưng chính quyền địa phương ngăn cản bởi đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng.

Một hoàn cảnh thương tâm cần trợ giúp.

Cuộc sống của bà Châu Thị Phương (SN 1967, trú thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, Núi Thành) hiện nay rất khó khăn. Một mình nuôi 4 con ăn học do chồng không may bị tai nạn chết năm 2017. Vì nợ nần, bà Phương đành bán ngôi nhà đang ở. Lâm cảnh “màn trời chiếu đất”, gia đình bà đành về nhà người thân xin tá túc, rồi dựng tạm căn chòi ở phía sau vườn nhà chị ruột là Châu Thị Hiếu (thôn Thọ Khương). Bà Hiếu đồng ý cho mẹ con bà Phương mảnh đất dựng tạm lều bạt sinh sống qua ngày và đặt bàn thờ chồng.

Thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn này, các mạnh thường quân đóng góp cho bà Châu Thị Phương 100 triệu đồng, mong muốn gia đình có chỗ ở ổn định. Thế nhưng, khi bà xin phép khởi công nhà thì chính quyền xã Tam Hiệp không đồng ý vì cho rằng, đất chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Theo bà Phương, trước đây gia đình bà sống ở thôn Vĩnh Đại (xã Tam Hiệp) nhưng sau khi chồng không may qua đời, gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt. Giấy chứng tử của UBND xã Tam Hiệp thể hiện: Sáng 30.9.2017, chồng bà Phương là ông Nguyễn Quyền trong lúc trèo lên sửa điện không may ngã xuống bị co giật tử vong.

Lau giọt nước mắt trên khuôn mặt, bà Phương tâm sự: “Nợ nần chồng chất nên bất đắc dĩ tôi bán ngôi nhà đang ở để trả nợ. Không mảnh đất cắm dùi, mẹ con dắt nhau về thôn Thọ Khương ở nhờ nhà chị Hiếu. Chị cho thửa đất phía sau nhà - nơi tôi đang dựng căn lều này. Nhưng, khi tôi xuống xã xin phép thi công thì cán bộ địa chính nói đất đó không được xây dựng”. Chị N.T.S. (trú ở huyện Núi Thành) - người kêu gọi hỗ trợ tiền cho bà Phương xây dựng nhà, nói: “Chúng tôi đã đến tận nơi, thấy hoàn cảnh của mẹ con chị Phương rất bi đát nên quyết định chung tay ủng hộ 100 triệu đồng để gia đình có chỗ ăn chỗ ở. Chị Phương có nguyện vọng xây nhà là để ở chớ có mưu cầu nào khác, mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện để chị được xây nhà ở ổn định”.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện trạng chung quanh vị trí đất mà bà Phương dự kiến xây nhà ở là khu dân cư hiện hữu, loại đất trồng cây lâu năm trong vườn, không nằm trong vùng quy hoạch. Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp – bà Trần Thị Thanh Mỹ xác nhận, hoàn cảnh khó khăn của bà Phương là có thật. Bà Phương làm ăn nợ nần, về lại quê ở thôn Thọ Khương, được chị gái chuyển nhượng lại miếng đất. Tuy nhiên, đó là đất trồng cây lâu năm, nên không đủ điều kiện để làm nhà.

Theo UBND xã Tam Hiệp, hiện nay, Chỉ thị 06, ngày 2.7.2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng đông nam của tỉnh quy định là chưa cho phép tách thửa, chuyển đổi mục đích làm nhà ở khu vực đó. Bà Phương có dựng căn chòi trên miếng đất và đề nghị chính quyền cho chuyển đổi mục đích sử dụng để làm nhà nhưng không được. Gia đình bà không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc đối tượng bảo trợ xã hội nên địa phương không thể bố trí quỹ đất của xã để làm nhà. “Trong trường hợp bà Phương thực sự cấp bách về chỗ ở, thì làm đơn kiến nghị, chính quyền xã sẽ xin ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy xã để có hướng giải quyết” – bà Mỹ nói.

Trong khi đó, sáng 10.9, trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, ông Lê Chí – Bí thư Đảng ủy xã Tam Hiệp cho biết, trường hợp của bà Cao Thị Phương nếu có đơn, địa phương sẽ báo cáo lên cấp trên xin ý kiến giải quyết, vì theo Chỉ thị số 06 thì không được phép xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm khi chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Ông Chí cũng thông tin thêm, hiện trạng quanh đất bà Phương xây dựng là khu dân cư hiện hữu, cũng không nằm trong vùng quy hoạch.