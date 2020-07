12 tác phẩm đoạt giải thưởng sáng tác về đất và người Nam Trà My

Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật với chủ đề về cây sâm Ngọc Linh, quế Trà My, các loại cây dược liệu và vùng đất văn hóa, con người huyện Nam Trà My vừa quyết định trao 12 giải thưởng cho các tác giả đoạt giải, gồm 3 giải B, 5 giải C, 4 giải Khuyến khích.

Nội dung ảnh nghệ thuật có 1 giải B, 2 giải C, 3 giải Khuyến khích; nội dung ca khúc có 1 giải B, 2 giải C, 1 giải Khuyến khích; nội dung văn học có 1 giải B, 1 giải C. Tác phẩm đoạt giải B gồm: ảnh bộ “Nhộn nhịp phiên chợ sâm Ngọc Linh” (Ngô Quang Tuấn); ca khúc “Ngọc Linh mời gọi” (Nguyễn Hoàng Bích), bút ký “Ngọc Linh thao thức” (Nguyễn Bá Thâm).

Cuộc thi do UBND huyện Nam Trà My tổ chức, nhằm góp phần nâng tầm giá trị của sâm Ngọc Linh, quế Trà My và các loại cây dược liệu đến đến với du khách trong và ngoài nước.