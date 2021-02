78 tác phẩm được trao giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam

(QNO) - Hội Nhạc sĩ Việt Nam vừa công bố danh sách 78 tác phẩm xuất sắc được trao giải thưởng của hội năm 2020.

Ở hạng mục ca khúc gặt hái được thành công với 41 giải, trong đó có 3 giải A, 16 giải B và 22 giải C. Hạng mục ca khúc thiếu nhi có 2 giải A, 3 giải B và 5 giải C. Hạng mục giao hưởng có 1 giải A và 1 giải C. Hạng mục hòa tấu thính phòng và hợp xướng không có giải A, 1 giải B và 5 giải C. Mảng lý luận và sách nghiên cứu không có giải A, 5 giải B và 1 giải Khuyến khích. Tác phẩm báo chí có 2 giải A.

Nhạc sĩ Phan Văn Minh - hội viên Hội Văn học - nghệ thuật Quảng Nam được trao giải C với tác phẩm “Huyền thoại đêm phố cổ” ở thể loại ca khúc.