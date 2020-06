Ấn tượng nghệ thuật sắp đặt

Sau thành công của dự án vẽ tranh nghệ thuật trên thuyền thúng tại làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, mới đây, TP.Tam Kỳ tiếp tục thực hiện đợt 3 của dự án này. Điểm nhấn nổi bật lần này chính là các tác phẩm thể hiện bằng loại hình nghệ thuật sắp đặt theo phong cách trừu tượng, phóng khoáng từ chất liệu đến nội dung.

Tác phẩm “Ra khơi” trong nắng sớm Tam Thanh. Ảnh: Q.S

Dự án vẽ tranh đợt 3 diễn ra từ ngày 23.5 - 3.6 do các họa sĩ, chuyên gia nghệ thuật sắp đặt đến từ Hà Nội, Hải Phòng… thực hiện với sự hỗ trợ của các họa sĩ, giáo viên, tình nguyện viên trên địa bàn thành phố. Tổng cộng có gần 100 tác phẩm, trong đó có 11 bức tranh tường, 50 thuyền thúng, mái chèo được vẽ mới, khôi phục 30 thuyền cũ và 3 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt mang màu sắc đương đại.

Bạn Đỗ Minh Nhi (du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em đến với Tam Thanh. Em biết đến làng nghệ thuật cộng đồng này thông qua mạng xã hội. Là một người yêu thích nghệ thuật trừu tượng nên khi đến đây em vô cùng thích thú, nhất là khi biết được ý nghĩa của dự án này. Tác phẩm em ấn tượng nhất là “Trước biển” do nhà điêu khắc Nguyễn Thăng Long - giảng viên Khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thực hiện bằng chất liệu sắt, tạo hình một thanh niên đang hiên ngang đứng trước biển, 2 màu xanh, đỏ tượng trưng cho tình yêu với biển đảo và ý chí quyết tâm vươn khơi bám biển của ngư dân”.

Nhiều du khách cũng ấn tượng trước “Trâu biển” - tác phẩm điêu khắc động đầu tiên tại làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, do họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Đình Nguyên (Hà Nội) thực hiện. Họa sĩ Lê Đình Nguyên cho biết: “Đây là lần thứ ba tôi tham gia dự án này. Lần này, chúng tôi mong muốn mang đến một điều khác lạ, thú vị chưa từng có so với các tác phẩm trước đây. Do đó, tôi đã lên ý tưởng kết hợp giữa hình tượng con trâu, hình ảnh quen thuộc của làng quê Việt với những con thuyền để tạo hình “Trâu biển” chuyển động, với ý nghĩa vượt qua sóng dữ để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Toàn bộ hệ thống máy móc, tôi cùng đồng nghiệp phải chuẩn bị trong nhiều tháng, rồi vận chuyển từ Hà Nội vào Tam Thanh để hoàn thiện”.

Bên cạnh 2 tác phẩm trên, “Ra khơi” của họa sĩ Trần Thị Thu cũng thu hút nhiều sự quan tâm, thích thú đối với du khách. Tổng thể tác phẩm bao gồm 1 thuyền nan, 2 thuyền thúng và gần 300m vải uloan. Điểm đặc sắc không chỉ thể hiện ở chất liệu màu Acrylic được vẽ trên vải voan trong suốt, lấp lánh mỗi khi ánh nắng xuyên qua mà còn ở thể loại sắp đặt trừu tượng biểu hiện và nghệ thuật hành động, tạo cảm giác vừa mềm mại vừa mong manh, huyền ảo. Có thể nói, các nghệ sĩ đã đặt rất nhiều tâm huyết của mình lên tác phẩm và dành tình cảm đặc biệt cho làng biển Tam Thanh.

Các chuyên gia, nghệ sĩ khi đến Tam Thanh luôn được tạo mọi điều kiện tốt nhất để sáng tác. Và chính họ đã miệt mài điểm tô cho Tam Thanh lung linh hơn trong mắt du khách.