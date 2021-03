“Hội An show” sẵn sàng cho đêm công diễn

(QNO) - Chỉ còn vài ngày nữa chương trình biểu diễn thực cảnh “Hội An show” chính thức ra mắt (đêm 28.3). Đến thời điểm này, tất cả đã sẵn sàng cho sự kiện nghệ thuật được chờ đợi nhất tại Hội An mùa hè này.

Diễn viên hăng say tập luyện chuẩn bị cho đêm công diễn “Hội An show”. Ảnh: VĨNH LỘC

Hơn 1 tuần nay, đúng 15 giờ, ông Đỗ Thi (phường Minh An) lại đến khu vực Chùa Cầu - sân khấu chính nơi diễn ra chương trình biểu diễn thực cảnh “Hội An show” để tập luyện. Ông Thi đóng vai người chèo thuyền bán lụa tại “thương cảng” Hội An. “Mấy hôm nay ít khách, rảnh rỗi nên ra đây tham gia tập cho vui” - ông Thi nói. Ông Thi làm nghề chèo thuyền du lịch trên sông Hoài nên việc đóng vai người chở lụa với ông khá đơn giản, dễ dàng.

Tham gia “Hội An show”, đội thuyền ông Thi có 8 người, hầu hết là người dân Hội An. Bà Nguyễn Thị Tứ (xã Cẩm Kim) kể, đội bà tham gia tập luyện từ trước Tết Nguyên đán đến nay, chủ yếu ham vui, coi như góp phần cho Hội An sôi động trở lại.

“Tôi làm spa không liên quan gì đến ghe thuyền nhưng cũng cố gắng tập luyện để đóng góp vào buổi diễn. Nói chung nhẹ nhàng, tập xong khoảng 17 giờ thì tôi qua lại An Hội làm spa” - bà Tứ cho biết.

Chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 28.3 tại Hội An. Ảnh: VĨNH LỘC

“Hội An show” là chương trình hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và UBND TP.Hội An nhằm truyền tải câu chuyện lịch sử phố Hội với điểm nhấn chính là “thương cảng Hội An” xưa - nơi tàu thuyền các quốc gia trên thế giới tấp nập ra vào.

Thông qua nhiều hình thức trình diễn nghệ thuật, du khách sẽ cảm nhận được quá trình hình thành và phát triển của Hội An theo từng lát cắt lịch sử, từ lụa tơ tằm đến bài chòi, văn hóa Chăm… Trong đó, hai điểm nhấn được xem là hay nhất chính là phục dựng lại cảnh đánh thủy quái dựa trên sự tích Chùa Cầu và thương cảng Hội An xưa.

Trailer chương trình thực cảnh “Hội An show”:

Ngoài ra, một điểm độc đáo khác của show diễn chính là sự tương tác giữa khán giả và diễn viên. Ở đó mọi sinh hoạt, buôn bán, hàng quán cà phê, khách tham quan… vẫn diễn ra bình thường, tự nhiên và chân thực nhất. Sân khấu chính của show diễn sẽ kéo dài từ Chùa Cầu đến sông Hoài.

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình sẽ diễn ra trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phải tạm dừng.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng đạo diễn chương trình, việc chậm công diễn “Hội An show” do ảnh hưởng dịch Covid-19 cũng là cơ hội quý giá để ê-kip có thêm thời gian trau chuốt lại show diễn tốt hơn, hay hơn. “Trong thời gian tạm dừng, ê-kip chúng tôi tiếp tục tư duy về kết cấu, bố cục, nhân vật, bối cảnh, tổ chức dàn dựng để chương trình hay hơn, chất lượng hơn, hấp dẫn hơn và cuốn hút hơn nữa. Đặc biệt, tổ chức lại trận đánh thủy quái, đảm bảo phân đoạn này sẽ thật sự là số một, cả về tổ chức đánh, bối cảnh, âm thanh, âm nhạc, tiếng động…” - ông Vinh chia sẻ.

Tái hiện thương cảng Hội An xưa. Ảnh: VĨNH LỘC

Bên cạnh đó, phân cảnh bài chòi cũng được dàn dựng lại, tận dụng tối đa bối cảnh thương cảng thuyền buồm, tổ chức lại cách dựng để tận dụng tốt hơn các diễn viên quần chúng là người nước ngoài. Thay thế toàn bộ dàn diễn viên múa là các sinh viên bằng dàn múa chuyên nghiệp của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng.

“Một “Hội An show” hấp dẫn hơn bản cũ, với nhiều chi tiết nâng cấp và hoàn thiện cả về tiết tấu, nội dung, âm thanh, âm nhạc, tiếng động, phục trang, đạo cụ, diễn viên. “Hội An show” sẽ mới lạ, ấn tượng và ấm áp. Tôi hoàn toàn có thể tự tin nói rằng, đây sẽ là show diễn đáng xem trong đêm 28.3 tới đây, kể cả đáng xem về lâu dài với khách du lịch khi đến Hội An” - ông Vinh quả quyết.