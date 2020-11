Huy động gần 300 triệu đồng từ đêm nhạc thiện nguyện "Thương lắm Quảng Nam ơi!

(QNO) - Tối qua 11.11, dù trời mưa gió nhưng hàng nghìn người dân Hội An đã đến sân bóng rổ đường Nguyễn Trường Tộ (đối diện nhà thờ Hội An) cùng tham gia chương trình ca nhạc thiện nguyện “Thương lắm Quảng Nam ơi!”.

Các ca sĩ trong và ngoài thành phố tình nguyện tham gia chương trình. Ảnh: QUỐC HẢI

Đêm nhạc đã quyên góp được gần 300 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các huyện Nam Trà My, Phước Sơn cùng các gia đình có nhà bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn sau bão số 9 ở xã đảo Tân Hiệp và TP.Hội An.

Đang trong thời điểm mưa lũ nhưng người dân Hội An đến tham dự và ủng hộ rất đông. Ảnh: QUỐC HẢI

Với thông điệp “Chúng tôi sẽ là cánh tay kết nối quý vị đến với bà con bị thiên tai”, chương trình do Trung tâm VHTT&TTTH Hội An, Nhóm thiện nguyện Tươi sáng, anh chị em văn nghệ Hội An và Anh Tuấn Doremi phối hợp tổ chức với sự góp mặt của các ca sĩ: Hoàng Trang (TP.Hồ Chí Minh), Duy Dũng (TP.Hội An) - Quán quân Tiếng hát mãi xanh năm 2013, Hoàng Thanh Nga - Ưng Anh Tuấn (Hà Nội), Tuấn Phương - Hoàng Thu Hà (TP.Đà Nẵng), Bùi Quý Phong - một người con của quê hương Hội An xây dựng kịch bản và đạo diễn.