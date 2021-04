Khai mạc triển lãm ảnh "Sắc màu Hội An"

(QNO) - Chiều 9.4, tại số nhà 31 Nguyễn Thái Học (TP.Hội An) diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề "Sắc màu Hội An" do Trung tâm VH-TT&TT-TT Hội An phối hợp với nhóm nhiếp ảnh V-ART tổ chức.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: N.N

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 45 tác phẩm ảnh nghệ thuật của nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Thành Chương và hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Anh Cường.

Các tác phẩm phản ánh cuộc sống, con người, thiên nhiên của Hội An và chuyển tải thông điệp về vẻ đẹp bình yên, nhân tình thuần hậu của vùng đất này. Triển lãm này cũng là bước khởi đầu cho dự án "Con đường nghệ thuật Hội An" kéo dài xuyên suốt năm nay với nhiều chủ đề khác nhau.

Một bức ảnh được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: N.N

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 18.4.