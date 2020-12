Sinh viên ĐH Duy Tân giành giải thưởng cuộc thi cover K-pop

(QNO) - Với bản cover ca khúc "This love" - nhạc phim Hậu duệ mặt trời, hai sinh viên (SV) Khoa tiếng Hàn Trường Ngoại ngữ, Đại học Duy Tân (DTU) vừa giành được giải thưởng Yêu thích cuộc thi K-pop Festival Online Contest của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức.

Sau gần 2 tháng phát động và nhận bài dự thi, cuộc thi K-pop Festival Online Contest do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức, bản cover ca khúc “This love” - nhạc phim Hậu duệ mặt trời của Đinh Gia Hân và Nguyễn Trọng Phụng đã giành được giải Yêu thích của cuộc thi. Đây là hai SV khóa 26 Khoa tiếng Hàn Trường Ngoại ngữ, DTU.

Hai sinh viên Nguyễn Trọng Phụng và Đinh Gia Hân trong trang phục truyền thống Hàn Quốc. Ảnh NTB

Đây là cuộc thi video nhảy hoặc cover K-pop do Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng phát động dành cho người Việt Nam tại 4 địa phương: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Các thí sinh dự thi có thể quay video nhảy cover K-pop hoặc cover một ca khúc K-pop yêu thích, sau đó đăng lên tường Facebook cá nhân ở chế độ công khai, có gắn các hashtag #KPOPFESTIVAL #DANANG #HUE #QUANG NAM #QUANGNGAI.

Với chất giọng ngọt ngào, tràn đầy cảm xúc và phát âm tiếng Hàn chuẩn, hai SV Đinh Gia Hân và Nguyễn Trọng Phụng đã cover rất thành công ca khúc “This love” – nhạc phim Hậu duệ mặt trời được xem là 1 trong 10 OST hot nhất trong lịch sử K-pop và nhận được giải Yêu thích của cuộc thi. Giải thưởng được trao dựa trên 60% bình chọn của ban giám khảo cùng 40% dựa trên lượt lượt like và share. Video cover của Đinh Gia Hân và Nguyễn Trọng Phụng rất chất lượng, âm thanh rõ ràng và hình ảnh sắc nét đã nhận được gần 500 lượt like, hơn 300 lượt share và nhiều bình luận tích cực của cộng đồng mạng.

SV Đinh Gia Hân chia sẻ: “Chúng em rất thích tình yêu của các nhân vật trong phim Hậu duệ mặt trời và This love là bản ca khúc truyền cảm trọn vẹn điều đó. Do đều mới làm quen tiếng Hàn nên chúng em mất khá nhiều thời gian trong việc học chữ và phát âm sao cho thật chuẩn sau đó ghép với nhạc. May mắn là trong suốt quá trình tập luyện, chúng em được các thầy cô trong Khoa tiếng Hàn Trường Ngoại ngữ, ĐH Duy Tân nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo tận tình từ cách phát âm, lên xuống tông giọng thế nào cho đúng. Giải thưởng cuộc thi này là động lực cho chúng em nuôi dưỡng tình yêu tiếng Hàn và không ngừng nỗ lực học tập hơn nữa, làm cầu nối phát triển văn hóa Việt – Hàn trong tương lai ".