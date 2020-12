Tổ chức cuộc thi ảnh và video “Hội An - tình yêu nơi tôi đến”

(QNO) - UBND TP.Hội An tổ chức cuộc thi ảnh, ảnh cưới, video clip chủ đề “Hội An - tình yêu nơi tôi đến” với nội dung về vẻ đẹp vùng đất, cuộc sống, hạnh phúc đôi lứa và con người Hội An.

Theo thể lệ, tác phẩm tham dự cuộc thi “Hội An - tình yêu nơi tôi đến” được thể hiện dưới dạng file ảnh, đường link video, clip. Ảnh và các cảnh quay trong video clip dự thi phải được chụp/quay tại Hội An và chưa từng được công bố.

Đối với ảnh, phải được thể hiện dưới dạng file ảnh kỹ thuật số định dạng jpg, dung lượng tối thiểu 3Mb; có tiêu đề, kèm theo bản thuyết minh, mô tả sự việc, hoạt động, cảm nhận…

Đối với video clip phải có tiêu đề, kèm theo lời bình hoặc thuyết minh kênh chữ hoặc âm nhạc; thời lượng tối đa 4 phút; định dạng đường link, chất lượng hình ảnh tối thiểu HD-720p, chất lượng âm thanh 128Kbps trở lên, phần âm nhạc không vi phạm bản quyền, ngôn ngữ tiếng Việt; ưu tiên tác phẩm có kèm bản thuyết minh ý tưởng kịch bản.

Ảnh, video clip có nội dung về vẻ đẹp vùng đất, cuộc sống, hạnh phúc đôi lứa và con người Hội An; khuyến khích các tác phẩm tham gia thể hiện được tình yêu Hội An, góp phần xây dựng Hội An - thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, là điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

Cuộc thi dành cho các cá nhân, tập thể trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều tác phẩm phù hợp với chủ đề cuộc thi.

Tác phẩm dự thi gửi kèm thông tin cá nhân qua địa chỉ email: hoiantinhyeunoitoiden@gmail.com. Những bài dự thi đúng quy định sẽ được lựa chọn đăng trên fanpage “Hội An - tình yêu nơi tôi đến”.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi và bình chọn trên fanpage chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ nay đến hết ngày 30.12.2020; bình chọn từ ngày 1.1 đến 12 giờ ngày 10.1.2021. Đợt 2 từ ngày 5.1 đến hết ngày 30.1.2021; bình chọn từ ngày 1.2 đến 12 giờ ngày 20.2.2021. Đợt 3 từ ngày 5.2 đến ngày 28.2.2021; bình chọn từ ngày 1.3 đến 12 giờ ngày 10.3.2021.

Kết quả bình chọn qua fanpage sẽ dựa vào số lượt “Like” đối với tác phẩm dự thi và được công bố vào cuối mỗi đợt. Công bố kết quả và trao thưởng chung của cuộc thi dự kiến tổ chức cuối tháng 3.2021.

Ngoài các giải thưởng dành cho tác phẩm được khán giả bình chọn nhiều nhất trên facebook qua từng đợt, Ban tổ chức còn trao giải thưởng chung của cuộc thi với giá trị giải thưởng cao nhất là 10,4 triệu đồng.

Thông tin chi tiết cuộc thi, liên hệ Ban tổ chức qua Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An (số 1 đường Cao Hồng Lãnh, TP.Hội An) hoặc bộ phận Văn hóa - văn nghệ, điện thoại 0235.3910939 (hoặc 0945.397447, gặp bà Thu Ly); email: vhqc.hoian@gmail.com; website: www.hoianworldheritage.org.vn, www.hoianancienttown.vn.