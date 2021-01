Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia người Colombia

(QNO) - Chiều 28.1, tại phố cổ Hội An, Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam khai mạc triển lãm ảnh chủ đề Floribus với hơn 20 tác phẩm về các loài hoa của nhiếp ảnh gia Monika Heran - người Colombia sưu tầm tuyển chọn.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: QUỐC HẢI

Phát biểu khai mạc triển lãm, ngài Miguel Angel Rodriguez Melo - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Colombia tại Việt Nam nói: “Tôi rất lấy làm biết ơn, cảm kích với sự có mặt của quý vị tại đây và chắc chắn sự kiện này sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Colombia, trong đó có tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An chúng ta”.

Du khách và người dân thưởng lãm các tác phẩm. Ảnh: QUỐC HẢI

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nói: “Triển lãm ảnh là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Colombia đến gần hơn với người dân Hội An và du khách gần xa. Đây sẽ là bước khởi đầu quan trọng để mở ra nhiều cơ hội hơn nữa trong hoạt động giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết hơn nữa giữa Hội An với các địa phương của đất nước Colombia”.

Triển lãm phục vụ công chúng đến ngày 31.1.2021 tới tại đường Châu Thượng Văn, TP.Hội An.