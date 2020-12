Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam khảo sát di tích Chùa Cầu

(QNO) - Chiều nay 16.12, ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, khảo sát hiện trạng Chùa Cầu (Hội An) nhằm tìm giải pháp tu bổ khẩn cấp di tích này.

Đại diện Trung tâm Quản lý - bảo tồn di sản văn hóa Hội An báo cáo với đoàn JICA về hiện trạng Chùa Cầu. Ảnh: V.Lộc

Báo cáo với đoàn, đại diện Trung tâm Quản lý - bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, Chùa Cầu hiện xuống cấp rất nghiêm trọng, nặng nhất là mố cầu 2 phía đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai. Ngoài ra, hệ thống kết cấu gỗ và dầm cầu, nhất là các dầm sắt đã bị rỉ mòn, giãn nở ảnh hưởng kết cấu bê tông xung quanh. Do đó, phải gia cố lại móng cầu và thay thế mới một số dầm cũ.

Ông Phạm Phú Ngọc – Giám đốc Trung tâm Quản lý - bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, theo kế hoạch Chùa Cầu sẽ được tỉnh bố trí ngân sách tu bổ trong năm 2020, tuy nhiên do nguồn thu ngân sách tỉnh khó khăn nên không thể triển khai được. “Năm 2020 Chùa Cầu đã được HĐND tỉnh đưa vào danh mục đầu tư công nhưng do dịch bệnh, nguồn thu ngân sách tỉnh giảm sút nên dự án bị đình lại” - ông Ngọc nói.

Chùa Cầu cần tu bổ khẩn cấp

Cũng theo ông Ngọc, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích, năm 2021 thành phố sẽ bố trí vốn ngân sách để làm trước một số hạng mục cấp thiết. Hy vọng sau chuyến khảo sát và làm việc với TP.Hội An, tổ chức JICA sẽ có những hỗ trợ cụ thể về kinh phí và kỹ thuật.