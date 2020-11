(QNO) - Ngày 18.11, tại Công viên đất nung Thanh Hà (TP.Hội An) khai mạc “Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2020” do Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia tổ chức. Sự kiện diễn ra tại 3 địa điểm Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Hội An từ ngày 15 đến 22.11.

Chuyên gia quốc tế tìm hiểu thông tin về gốm Thanh Hà. Ảnh: MINH HẢI

Tại Công viên đất nung Thanh Hà chọn chủ đề “Câu chuyện tái sinh của gốm”, thu hút nhiều nhà thiết kế, diễn giả, nghệ sĩ điêu khắc trong cả nước tham gia. Ngoài triển lãm các tác phẩm được chấm chọn với chủ đề “Tái sinh” và “Câu chuyện tái sinh của gốm”, các nhà thiết kế, chuyên gia, nghệ nhân... cùng ngồi lại nói về vẻ đẹp của gốm và chuyện “thời trang tái sinh”.

Hoạt động triển lãm trong khuôn khổ “Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2020” tại Hội An. Ảnh: MINH HẢI

Theo Ban tổ chức, sự kiện mở ra cơ hội kết nối giữa những người thợ, nghệ nhân làm gốm thủ công và các nghệ sĩ cùng đội ngũ nhà thiết kế trẻ năng động, có nhiều thực hành sáng tạo với góc nhìn mới mẻ. Bởi “Tuần lễ thiết kế Việt Nam 2020” không chỉ tôn vinh sản phẩm và nhà thiết kế Việt Nam xuất sắc thuộc các lĩnh vực mà còn “tái sinh” gửi tới tất cả mọi người thông điệp bảo vệ, gìn giữ môi trường, kêu gọi mọi người thay đổi tư duy khi sử dụng vật liệu, tiết kiệm năng lượng...