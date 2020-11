Đà Nẵng: Triển lãm đồ họa gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung

(QNO) - Chiều 3.11, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với câu lạc bộ Đồ họa Đà Nẵng tổ chức khai mạc triển lãm "Đồ họa Đà Nẵng - 2020".

Tác phẩm “Buổi sáng trên cao nguyên” của tác giả Nguyễn Duy Ninh.

Triển lãm trưng bày, giới thiệu gần 60 tác phẩm đồ họa đa dạng về kỹ thuật và chất liệu như: in kẽm, in mica, in khắc gỗ, in thạch bản, in độc bản, in phối chất... được sáng tác bởi 18 họa sĩ ở Đà Nẵng cùng với sự tham gia của một số họa sĩ đến từ Hà Nội, Huế, Quảng Nam.

Nhiều tác phẩm trưng bày, giới thiệu tại triển lãm lần này từng được tuyển chọn, trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2020, Triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ bán được nhiều tác phẩm trưng bày tại triển lãm để gây quỹ quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão, lũ, sạt lở đất diễn ra thời gian qua. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 25.11.