(QNO) - Mặc dù đang mùa cao điểm của lễ hội nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều điểm di tích tín ngưỡng ở TP.Hội An đã thống nhất tạm dừng hoặc không tổ chức các hoạt động lễ hội, hạn chế thấp nhất việc tập trung đông người.

Các điểm di tích tín ngưỡng ở Hội An tuân thủ khuyến cáo “5K”. Ảnh: NHƯ QUỲNH

Ông Trần Như Năm - Trưởng ban Quản lý các điểm di tích tín ngưỡng phường Sơn Phong cho biết: “Hầu hết điểm di tích tín ngưỡng trên địa bàn phường chỉ tổ chức phần lễ như nghinh rước thần, cúng bái các vị thổ thần… với tâm niệm cầu cho người dân được bình an, sản xuất trồng trọt được thuận lợi”.

Theo ông Trần Minh Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Phong, hiện nay phường có 3 điểm di tích tín ngưỡng chính và nhiều điểm thờ tự tiền hiền khác tại các khối phố. “Để người dân các khối phố thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 khi tổ chức lễ cúng tế tại đình, miếu, hội quán, chính quyền phường đã tuyên truyền, vận động không tập trung đông người. Tổ chức gọn nhẹ, đầy đủ phần lễ, đảm bảo tính trang nghiêm, đồng thời tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế” - ông Hà nói.

Tại các địa phương khác như Cẩm Nam, Cẩm An, Cẩm Kim và Tân Hiệp đều tạm dừng hoặc không tổ chức lễ cúng giỗ nghinh cá Ông. Lễ hội nghinh Ông là tục lệ văn hóa tín ngưỡng có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân ven biển nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh nên mỗi địa phương đều có phương án riêng trong việc tổ chức lễ cúng phù hợp, đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, thời điểm này đa số địa điểm di tích tín ngưỡng ở Hội An nghiêm túc chấp hành tạm dừng hoặc không tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa tâm linh. Tại cổng ra vào của các hội quán như Triều Châu, Phúc Kiến… đều có bảng khuyến cáo người dân, du khách đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn trước khi vào tham quan, nghiên cứu.

Ông Trần Văn An - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết: “Trên địa bàn thành phố có hàng trăm di tích tín ngưỡng. Trước và sau tết, trung tâm đã ban hành văn bản gửi các địa phương có di tích tín ngưỡng tuyên truyền người dân tuân thủ, nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch bệnh, tạm dừng tổ chức các hoạt động lễ hội không cần thiết”.

Từ lâu, các hoạt động tín ngưỡng như thờ cúng tổ tiên, các biểu tượng thiêng liêng, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng; các lễ nghi dân gian tiêu biểu cho những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức xã hội… đã góp phần đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của người dân Hội An. Trong lúc dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân và tuân thủ nghiêm khuyến cáo “5K” là rất cần thiết.