(QNO) - Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An vừa gặp mặt tổng kết hoạt động cộng tác viên di sản năm 2020 với sự tham dự của gần 50 cộng tác viên.

Quang cảnh cuộc gặp mặt cộng tác viên di sản. Ảnh: K.T.H

Năm 2020, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di sản diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai với nhiều khó khăn nhưng cơ bản vẫn đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó việc tương tác thông tin giữa Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An với các cộng tác viên vốn gắn bó trực tiếp với đời sống, sinh hoạt hằng ngày của cư dân phố cổ là kênh thông tin hết sức quan trọng trong việc quản lý, định hướng công tác bảo tồn.

Tại cuộc gặp mặt, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An ghi nhận các đề xuất của cộng tác viên. Đồng thời thông tin đến cộng tác viên việc UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An. Trung tâm sẽ xuất bản quy chế này thành những cuốn sách kích thước 13 x 19cm gửi tới cộng tác viên di sản và người dân Hội An nhằm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật di sản trong cộng đồng.