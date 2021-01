Hàng nghìn du khách đổ về Hội An đón chào năm mới 2021

(QNO) - Khi kim đồng hồ nhích dần về con số 12 và giai điệu bài hát Happy New Year vang lên báo hiệu thời khắc giao thừa, cũng là lúc hàng nghìn du khách nắm chặt tay nhau cùng nguyện cầu cho năm mới bình an, ngập tràn hạnh phúc.

Chương trình “Hội An đón chào năm mới 2021” với nhiều tiết mục âm nhạc sôi động. Ảnh: VĨNH LỘC

Tối 31.12, tại Vườn tượng An Hội, UBND TP.Hội An tổ chức sự kiện “Hội An đón chào năm mới 2021”. Mặc dù 22 giờ 15 chương trình mới chính thức khai mạc, nhưng từ 20 giờ hàng nghìn du khách đã đổ về khu vực bùng binh Chùa Cầu và Vườn tượng An Hội để xem các chương trình nghệ thuật và âm nhạc đường phố.

Khác với mọi năm, sự kiện đón chào năm mới 2021 có quy mô nhỏ hơn nhưng không vì thế kém đi phần sôi động, hấp dẫn. Chị Mai Thu Phương - du khách đến từ Hà Nội bày tỏ thích thú khi được hòa mình vào không khí rộn rã của chương trình nghệ thuật đón giao thừa.

“Đây là lần đầu tiên tôi đến Hội An. Mọi năm thời điểm này tôi chỉ ở Hà Nội, nhưng năm nay Hà Nội lạnh quá, ngoài ra tôi cũng muốn có một trải nghiệm khác lạ nên đã chọn Hội An” - chị Phương nói. Trong suốt chương trình nghệ thuật, chị Phương và bạn của mình không ngừng hò reo nhún nhảy cổ vũ nhiệt tình cho từng tiết mục múa hát.

Du khách thích thú với không gian trang trí khu vực Vườn tượng An Hội. Ảnh: VĨNH LỘC

Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau tiếng hô vang đếm ngược thời gian, giây phút mọi người chờ đợi cũng đã đến. Tất cả nắm chặt tay nhau hân hoan trong giai điệu Happy New Year, cùng nguyện cầu cho thế giới một năm mới an lành, tươi sáng.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, năm 2020 thành phố đối diện nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 và hậu quả thiên tai, bão lụt. Song với quyết tâm, nỗ lực và sự đồng thuận, chung sức của người dân, thành phố đã từng bước khắc phục khó khăn, thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” vừa phòng chống có hiệu quả dịch bệnh, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai vừa khôi phục, duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Hội An chào đón năm mới 2021. Ảnh: VĨNH LỘC

“Dự báo năm 2021 tình hình vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khủng hoảng về kinh tế trên diện rộng. Song với truyền thống của một Hội An anh hùng trong kháng chiến và trong thời kỳ đổi mới, hội nhập; một thành phố có khu phố cổ - Di sản văn hóa thế giới và Cù Lao Chàm - Hội An là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; đặc biệt với sự chung sức chung lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, tôi tin tưởng chúng ta sẽ sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục có những bước phát triển mới cao hơn, toàn diện hơn, phấn đấu xây dựng thành công Hội An - thành phố du lịch sinh thái - văn hóa, là điểm đến an toàn và hấp dẫn đối với bạn bè du khách gần xa” - ông Sơn nhấn mạnh.

Du khách nhảy múa hò reo trong thời khắc đón chào năm mới 2021. Ảnh: VĨNH LỘC

Sự kiện “Hội An đón chào năm mới” là hoạt động thường niên nhằm mang đến cho du khách và người dân những phút giây ấm áp, tràn ngập niềm vui; đồng thời là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa, lễ hội của một vùng đất di sản đặc trưng và nhiều quyến rũ. Sự kiện năm nay càng có nghĩa quan trọng trong việc quảng bá, kích cầu du lịch Hội An sau một năm nhiều biến động.