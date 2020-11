(QNO) - Ngày 27.11, UBND TP.Hội An và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An gặp mặt kỷ niệm Ngày Di sản Việt Nam (23.11), 21 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12) và 3 năm nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7.12).

Trưng bày điện thoại và máy nghe nhạc thời xưa. Ảnh: MINH HẢI

Cùng với tuyên truyền, cổ động sâu rộng đến cộng đồng dân cư, TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động trong dịp này như: khánh thành trụ sở Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và ra mắt Phòng Tư liệu - thông tin di sản của trung tâm, trưng bày online về trang phục xưa ở Hội An qua ảnh, triển lãm bảng hiệu buôn xưa ở Hội An, tọa đàm về di sản... Bên cạnh đó tổ chức phiên chợ giao lưu đồ xưa - đồ cũ với hơn 10 gian hàng trưng bày.