Hội An sẽ bố trí 5 tỷ đồng tu bổ Chùa Cầu

Tổ chức cuộc thi ảnh và video “Hội An - tình yêu nơi tôi đến”

CHÂU NỮ | 15/12/2020 - 09:20

(QNO) - UBND TP.Hội An tổ chức cuộc thi ảnh, ảnh cưới, video clip chủ đề “Hội An - tình yêu nơi tôi đến” với nội dung về vẻ đẹp vùng đất, cuộc sống, hạnh phúc đôi lứa và con người Hội An.