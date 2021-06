Hội An sẽ thành lập bảo tàng về hương liệu, dược liệu, thổ sản

UBND TP.Hội An vừa thống nhất cho phép Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An thành lập bảo tàng chuyên đề “Con đường hương liệu, dược liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam”.

Bảo tàng sẽ đặt tại nhà 57 Trần Phú, phường Minh An. Tại đây, các hoạt động trưng bày được tổ chức với chủ đề về lịch sử, giá trị văn hóa của “Con đường hương liệu dược liệu, thổ sản Hội An, Quảng Nam” mà trong đó Hội An là điểm kết nối, lan tỏa.

Để tạo sự sinh động, hấp dẫn, TP.Hội An yêu cầu trung tâm phối hợp với một số đơn vị chuyên khai thác, chế biến có uy tín ở Quảng Nam tổ chức trưng bày, trình diễn hoạt động của các nghề khai thác, chế biến hương liệu, dược liệu, thổ sản...

Qua đó, giới thiệu giá trị văn hóa của nghề, sản phẩm, tạo hoạt động trải nghiệm đồng thời kết hợp quảng bá, trao đổi thương mại các sản phẩm OCOP hương liệu, dược liệu, thổ sản của Hội An, Quảng Nam.