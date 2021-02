Hướng tới đưa di tích đình Ông Voi vào ô vé tham quan khu phố cổ Hội An

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa phê duyệt phương án bảo vệ và phát huy di tích đình Ông Voi ở phường Minh An, hướng tới đưa di tích vào ô vé tham quan trong khu phố cổ Hội An.

Tu bổ hệ mái đình. Ảnh: Q.H

Ngôi đình tọa lạc tại số 27 đường Lê Lợi và được xây dựng muộn nhất vào thế kỷ 18. Đây là di tích xếp loại đặc biệt trong khu phố cổ, liên quan đến quá trình hình thành, phát triển làng xã ở Hội An, nơi lưu giữ nhiều phong tục tập quán cùng các hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú loại hình di tích tín ngưỡng ở Hội An.

Từ tháng 10.2020, đình Ông Voi (nơi trước đây là Trường Mẫu giáo Măng non Minh An) được tu bổ với kinh phí gần 4,1 tỷ đồng. Qua đó góp phần bảo tồn giá trị của di tích nói riêng và cảnh quan, kiến trúc khu phố cổ nói chung, đáp ứng nhu cầu về địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, đồng thời tạo điểm tham quan thu hút du khách trong thời gian đến.

Toàn bộ di tích được tu bổ với kinh phí gần 4,1 tỷ đồng. Ảnh: Q.H

Thành phố đã xác lập mô hình quản lý, phát huy chức năng của ngôi đình trong đời sống văn hóa tín ngưỡng cộng đồng, hình thành tại đây một điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng về truyền thống văn hóa Hội An; đồng thời sẽ đưa di tích vào ô vé tham quan trong khu phố cổ Hội An.