Lặng lẽ mùa lễ hội

Mùa xuân là mùa lễ hội, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiều lễ hội trên địa bàn tỉnh buộc phải hủy hoặc tổ chức gọn nhẹ.

Lễ hội Cầu Bông Trà Quế (xã Cẩm Hà, TP.Hội An) năm nay chỉ tổ chức gọn nhẹ khi giữ phần lễ và hủy phần hội. Ảnh: Q.T

Lễ hội Cầu Bông (làng rau Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng là nét văn hóa đã tồn tại hàng trăm năm qua để cầu mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và dần trở thành một sự kiện được du khách yêu thích. Tuy nhiên, năm nay lễ hội này buộc phải cắt giảm quy mô, chỉ giữ lại phần lễ cúng do các bô lão trong làng chủ trì cùng với sự tham gia của một vài đại diện lãnh đạo địa phương.

Trước đó, chương trình đua ghe “đảo thủy đầu xuân” thường niên trên sông Hoài cũng bị hủy bỏ. Tương tự, lễ cúng làng gốm Thanh Hà (phường Thanh Hà, Hội An), lễ tế tiền hiền Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP.Hội An), lễ khai sơn (xã Quế Hiệp, Quế Sơn) vừa qua cũng diễn ra gọn nhẹ.

Từ nay đến hết tháng Ba, vẫn còn khá nhiều lễ hội đặc sắc được cộng đồng và du khách quan tâm như lễ cúng Thần Nông, lễ hội Bà Thu Bồn, lễ vía bà Thiên Hậu..., với tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện tại thì rất khó để các lễ hội này diễn ra với quy mô như mọi năm.

Sau thời gian tạm ngừng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, từ ngày 21.2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Hội An đã khôi phục hoạt động bán vé và hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An, làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà, mở bán vé xuân vào hội quán Phúc Kiến và hội quán Quảng Triệu; trong đó tiếp tục áp dụng chính sách ưu đãi giảm 50% giá vé tham quan phố cổ và làng nghề để kích cầu du lịch. Tuy nhiên, với việc giới hạn quy mô tổ chức lễ hội, tránh tập trung đông người, nhất là chùm sự kiện nhân Tết Nguyên tiêu nên ngành du lịch Hội An tiếp tục gặp khó khăn.

Cụ thể, vào ngày rằm tháng Giêng hằng năm trước đây, lượng khách nội địa đổ về các chùa chiền, hội quán trong Khu phố cổ Hội An cầu may, xin lộc cũng như thưởng thức đêm phố cổ rất lớn nhưng nay dự báo sẽ sụt giảm mạnh khi lễ hội bị cắt giảm quy mô.

Qua thống kê, ở thời điểm chưa xảy ra dịch Covid-19, lượng khách lưu trú lại Hội An vào các đêm rằm hàng tháng gấp khoảng 2,5 lần so với ngày thường; trong đó vào đêm rằm tháng Giêng thì hầu hết cơ sở lưu trú đều lấp đầy khách.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP.Hội An, năm 2020 thành phố cũng chỉ kịp tổ chức lễ hội Cầu Bông xong là buộc phải hủy hết hàng loạt lễ hội được chuẩn bị công phu do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Điều này rất đáng tiếc bởi hoạt động lễ hội ở Hội An vài năm gần đây góp phần rất lớn trong việc kích cầu du lịch nhờ nét văn hóa độc đáo trong khi phần hội lành mạnh, không quá xô bồ.