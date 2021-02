Làng rau Trà Quế tổ chức lễ cầu bông

Sáng 18.2, nhằm ngày mùng 7 tháng Giêng, UBND xã Cẩm Hà (TP.Hội An) tổ chức lễ cầu bông làng rau Trà Quế, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Năm nay, lễ hội diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tác động. Do vậy, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND xã Cẩm Hà chỉ tổ chức lễ cầu bông ở quy mô phần lễ cúng, thể hiện tâm ý, lòng thành cảm tạ đất trời và tri ân các bậc tiền nhân có công đối với làng nghề truyền thống.

Lễ cầu bông ở làng rau Trà Quế được tổ chức trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: MỸ LỆ

Từ sáng sớm, các bậc cao niên trong thôn đã tập trung về đình làng để chuẩn bị cho buổi lễ cầu bông. Đoàn nghinh thần, kiệu thần và các nghệ nhân, bô lão trong trang phục áo dài, khăn đóng tiến về đình làng với các mâm cỗ là phẩm vật của người dân trong làng. Lễ cầu bông được tổ chức đúng nghi thức truyền thống như lễ tế, dâng hương, múa rồng, với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, địa phương và người dân trong thôn.

“Lễ cầu bông là tục lệ thường niên và trở thành nét đẹp văn hóa của Trà Quế, nhằm tôn vinh và tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân đã có công khai hoang lập nên làng rau truyền thống hơn 500 năm tuổi” - ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà, chia sẻ.

Làng rau Trà Quế không chỉ được biết đến là nơi cung cấp rau sạch cho người dân Hội An và các địa phương lân cận mà cũng là địa điểm du lịch hấp dẫn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm thực tế. Chính quyền xã Cẩm Hà cho biết, trong dịp Tết Tân Sửu, ước tính doanh thu từ sản xuất rau màu của nông dân Cẩm Hà đạt khoảng 1,3 tỷ đồng.

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Hội An cho biết, hằng năm sau dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn thành phố thường tổ chức nhiều lễ hội truyền thống. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thành phố đã chỉ đạo các xã, phường, chủ di tích tín ngưỡng tạm dừng tổ chức lễ cúng xóm, tế xuân, cầu an đầu năm. Riêng lễ hội truyền thống vẫn cho phép duy trì, song không tổ chức phần hội, chỉ tổ chức phần lễ với quy mô nhỏ, không tập trung đông người để hành lễ, xin lộc như những năm trước.