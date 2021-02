Nét đẹp ngày tết

(QNO) - Những phong tục tập quán, hoạt động văn hóa truyền thống lẫn hiện đại... diễn ra trong Tết Nguyên đán tại Quảng Nam đã góp phần làm đẹp thêm tết cổ truyền của dân tộc.

Khách xem triển lãm tại Văn thánh Khổng miếu. Ảnh: C.N

1. Hoạt động trưng bày triển lãm diễn ra tại Văn thánh Khổng miếu (Tam Kỳ) trong khuôn khổ Hội Xuân Tân Sửu do Trung tâm Văn hóa - thể thao - truyền thông TP.Tam Kỳ tổ chức thu hút khá đông khách tham quan trong những ngày đầu năm.

Triển lãm ảnh nghệ thuật, tranh thư pháp, cho chữ, trưng bày sách báo, tạp chí xuân, trưng bày tranh vẽ “sắc màu tuổi thơ” về phòng chống dịch Covid-19… kéo dài từ 27 tháng Chạp đến rằm tháng Giêng âm lịch được rất nhiều người quan tâm, dành thời gian thưởng lãm.

Bà Phạm Thị Giang Thủy (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cùng gia đình xem triển lãm tranh ảnh và thư pháp cho biết, rất thích thú khi tại Tam Kỳ có hoạt động vui xuân lành mạnh và mang đậm nét văn hóa truyền thống lẫn hiện đại; không ồn ào sôi động, cũng không quá lặng lẽ, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 tại Văn thánh Khổng miếu.

Thư pháp gia Bùi Toàn cho chữ. Ảnh: C.N

Trong ngày mùng 2 Tết, thư pháp gia Bùi Toàn (Duy Xuyên) cho lộc - là chữ thư pháp, tại Văn thánh Khổng miếu đối với những vị khách hữu duyên. Rất nhiều người bày tỏ niềm vui, sự thú vị và hài lòng khi xem triển lãm tranh thư pháp và được cho chữ.

2. Viếng mộ ông bà tổ tiên, người quá cố trong gia đình những ngày đầu năm mới là văn hóa tâm linh truyền thống của người Việt. Những phần mộ được sửa sang, quét dọn sạch sẽ từ cuối năm, nhiều ngôi mộ được đặt thêm những chậu hoa tươi. Trong ngày đầu năm, tại các nghĩa trang, dòng người đi viếng mộ khá đông. Không chỉ viếng mộ người thân, người ta còn hảo tâm thắp hương những ngôi mộ bên cạnh, nhất là mộ thiếu vắng người thân chăm sóc.

3. Du xuân chốn thiền môn để tìm sự tĩnh tại trong tâm và cầu an, hái lộc trở thành nét đẹp ngày xuân. Nhiều ngôi chùa, cơ sở tự viện trong tỉnh đã chuẩn bị khá chu đáo để tiếp đón khách vãn cảnh chùa; kể cả khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn.

Hái lộc và xem ước nguyện ngày xuân tại chùa Linh Bửu (Tam Kỳ). Ảnh: C.N

Ngoài chuẩn bị lộc đầu xuân, chùa Linh Bửu (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) lần đầu tiên chuẩn bị bút, giấy để khách vãn cảnh chùa ghi ước nguyện ngày xuân và treo lên “cây lộc”. Bên cạnh cầu mong quốc thái dân an, đa số bạn trẻ đều có ước nguyện cho riêng mình và gia đình một năm bình an, khỏe mạnh, may mắn, học hành tiến bộ, tìm được việc làm phù hợp và đặc biệt là hết dịch Covid…

Trong khi nhiều giá trị truyền thống dần thay đổi, những nét đẹp văn hóa, tinh thần, tâm linh được gìn giữ, duy trì và thực hành trong những ngày tết, bản sắc văn hóa dân tộc nhờ vậy, lại được tôn vinh...