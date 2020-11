Nhiều hoạt động nhân ngày Di sản Việt Nam (23.11)

(QNO) - Tại Hội An, từ ngày 23.11 đến 4.12.2020 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam (23.11), 21 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4.12) và 3 năm nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7.12).

Song song với các hoạt động tuyên truyền, cổ động sâu rộng đến cộng đồng dân cư Hội An, thành phố tổ chức nhiều hoạt động gắn liền với Di sản văn hóa Hội An nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung như khánh thành trụ sở Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và ra mắt Phòng Tư liệu - thông tin di sản (20.11); trưng bày online về trang phục xưa ở Hội An qua ảnh (từ 23.11 đến 4.12.2020); triển lãm bảng hiệu buôn xưa ở Hội An và tổ chức phiên chợ giao lưu đồ xưa, đồ cũ (từ 25.11 đến 4.12.2020); giới thiệu mặt nạ thời gian của nghệ nhân Bùi Quý Phong; âm nhạc và ẩm thực truyền thống (từ 3.12 đến 4.12.2020)...

Đáng chú ý, ngày 3.12 sẽ diễn ra hai cuộc tọa đàm do UBND TP.Hội An phối hợp với Viện Nghiên cứu văn hóa quốc tế - Trường Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) tổ chức với chủ đề: “Bảo tồn và phát huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch Covid-19: Vấn đề và giải pháp” và “Vai trò của phụ nữ trong phát huy sức hấp dẫn của du lịch di sản”.

Bên cạnh đó, ngày 4.12.2020 sẽ diễn ra buổi tọa đàm “Tình hình cư trú, kinh doanh tại các di tích ở khu phố cổ Hội An trong bối cảnh dịch Covid-19 - Thực trạng và giải pháp” với hơn 200 người, chủ yếu là cộng đồng cư dân đang sinh sống, kinh doanh trong khu phố cổ và chính quyền địa phương nhằm trao đổi về thực trạng cư trú, kinh doanh tại các di tích trong khu phố cổ từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới… Buổi tọa đàm cũng là dịp để thành phố tri ân lực lượng cộng tác viên quản lý bảo tồn di sản đã gắn bó nhiều năm với việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hội An và ra mắt lực lượng cộng tác viên mới.