Phổ biến Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An

Hôm qua 6.4, UBND TP.Hội An tổ chức hội nghị phổ biến quy chế và phát hành tập sách “Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An”. Quy chế bảo vệ này được UBND tỉnh ban hành vào cuối tháng 12.2020, gồm 10 chương, 37 điều với nhiều quy định mở rộng, chặt chẽ, rõ ràng, tạo cơ sở pháp lý cụ thể trong công tác bảo vệ, phát huy hiệu quả khu phố cổ nói riêng, TP.Hội An nói chung.

Để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã chủ trì biên soạn và phát hành tập sách nội dung về quy chế này. Trong đó, ngoài những quy định chung và quy định về tổ chức thực hiện, quy chế quy định cụ thể phạm vi, đối tượng và nguyên tắc hoạt động bảo vệ; hoạt động tu bổ, xây dựng; bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể; tổ chức tham quan, dịch vụ du lịch; hoạt động kinh doanh, trưng bày, quảng cáo; trật tự an toàn và quản lý tác động rủi ro; thủ tục thực hiện quy định bảo vệ; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia bảo vệ Khu phố cổ Hội An...

Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, thời gian đến đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy chế đến cộng đồng bằng hình thức in ấn xuất bản, chuyên mục phát thanh, công tác truyền thông thông tin, quảng bá di sản… Việc tuyên truyền, phổ biến nội dung quy chế nhằm làm cho mọi người dân, đặc biệt là cộng đồng cư dân và các cá nhân, tổ chức sở hữu, sử dụng di tích trong khu phố cổ nâng cao nhận thức, trách nhiệm cùng chung tay bảo tồn bền vững giá trị Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An.