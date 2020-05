Thử thách với sách

Những người yêu sách có cơ hội được trải lòng mình với những câu chuyện xoay quanh những cuốn sách, và giới thiệu sách theo kiểu rất riêng khi tham gia thử thách “Nằm nhà đọc sách” do Không gian đọc Hội An tổ chức trong mùa cách ly do dịch Covid-19.

Chia sẻ của người tham gia thử thách “Nằm nhà đọc sách”.

Cuộc thi đặc biệt

Lâu nay, Không gian đọc Hội An được biết đến với nhiều hoạt động xoay quanh chuyện của sách và văn hóa đọc trong một không gian mở. Đây là không gian đọc miễn phí dành cho cộng đồng nhằm tạo thói quen đọc sách cho mọi người - đặc biệt là trẻ em và nâng cao văn hóa đọc. Tuy nhiên, thử thách “Nằm nhà đọc sách” lần này là cuộc thi đặc biệt nhất tính từ ngày Không gian đọc Hội An được thành lập (năm 2013) đến nay.

Chị Khiếu Thị Hoài - phụ trách Không gian đọc Hội An cho biết: “Từ việc triển khai ý tưởng, thống nhất nội dung và thiết kế pano, mời ban giám khảo, xin tài trợ, “rủ rê” người tham dự... đều hoàn toàn thực hiện online. Và đây cũng là lần đầu tiên, mọi người tham gia một cuộc thử thách sôi nổi, hồ hởi, vui vẻ mà chả ai màng gì đến việc ban giám khảo là ai, giải thưởng của thử thách này to nhỏ thế nào”.

Điều mừng nhất, theo chị Khiếu Thị Hoài, khoảng 2/3 số bài tham gia đều được “đầu tư” kỹ lưỡng từ hình ảnh cuốn sách đến nội dung bài giới thiệu. Người viết, không chỉ giới thiệu những thú vị, đặc sắc của cuốn sách mà còn trải lòng về những ký ức của mình khi đọc: đó là kỷ niệm nằm cuộn tròn trong cái nong dưới gậm giường đọc lén hồi ấu thơ của Thanh Thảo; kỷ niệm đọc sách cùng “em” của Ngọc Danh; kỷ niệm “chép sách” của Hạ Nguyên…

Đánh thức ký ức

Thử thách “Nằm nhà đọc sách” được Không gian đọc Hội An tổ chức trong 9 ngày với 9 chủ đề khác nhau, diễn ra từ ngày 21 đến 30.4.2020. Đây là sự kiện tổ chức online, được những người yêu sách trên toàn quốc tham gia. Mỗi ngày người tham gia sự kiện chia sẻ một bức ảnh về cuốn sách mà thử thách của ngày hôm đó gợi người chơi nhớ đến, có thể kèm theo một trích đoạn yêu thích hoặc vài dòng cảm nghĩ, hồi tưởng. Sự kiện thu hút rất nhiều người ở cả ba miền thuộc nhiều lứa tuổi, thành phần tham gia, với hàng trăm bài giới thiệu sách. Kết quả, Ban Tổ chức trao 20 giải “bền bỉ” cho 20 người có bài viết tham gia đủ 9 ngày với 9 chủ đề; 9 giải “lóe sáng” cho 9 người có bài viết gây ấn tượng ở 9 ngày/9 chủ đề (mỗi ngày mỗi chủ đề) và 3 giải “đặc biệt xíu” (gồm giải phong độ, giải bất ngờ và giải tan chảy) cho 3 người tham gia.

Tham gia thử thách “Nằm nhà đọc sách” liên tục 9 ngày và nhận được giải bền bỉ, chị Lê Thị Xuân Thủy - giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (Phú Ninh) cho biết có những quyển sách chị đọc khá lâu rồi, tham gia thử thách lần này, chị lần giở từng trang và bắt gặp kỷ niệm của mình ở đó.

Theo chị Xuân Thủy, thử thách mà Không gian đọc Hội An đặt ra với riêng chị chỉ là cái cớ, là cơ hội để chị có động lực đọc lại những cuốn sách mình từng đọc, được đọc giãi bày, cảm nhận của bạn bè về sách, và được chia sẻ những ký ức, kỷ niệm đẹp và khó quên với sách…

Tham gia cuộc chơi thú vị này của Không gian đọc Hội An, mỗi người có cách giới thiệu, nói về sách theo kiểu rất riêng, và hầu hết đều gắn kỷ niệm, ký ức của mình với sách bằng một tình yêu trong trẻo, khó dứt. Với “đề bài” mang tên “Một trích dẫn trong sách mà bạn luôn ghi nhớ”, Hạ Nguyên – một trong những người tham gia thử thách lần này nhớ lại thời còn hay dùng sổ tay. Hồi đó, Hạ Nguyên dành riêng một cuốn sổ để tỉ mẩn chép thơ, trích đoạn truyện ngắn, tiểu thuyết… mà mình yêu thích; thậm chí là chép nguyên vẹn truyện vừa “Bức thư của người đàn bà không quen” (Stefan Zweig). “Vậy nên, hôm nay, khi lần giở cuốn sổ tay cũ, cả một trời yêu trở lại” - Hạ Nguyên tâm sự.

Với chị Nguyễn Thị Thanh Thảo - giảng viên Trường Đại học Quảng Nam, thì việc thổ lộ những cảm nhận chủ quan của mình cũng là một cơ hội hiểu thêm một lần nữa cuốn sách mình từng đọc, từng có. Hay như khi tham gia thử thách về chủ đề “Cuốn sách từng đọc nhiều lần và sẽ còn đọc nhiều lần nữa”, chị Thanh Thảo cũng bộc bạch về thói quen đọc sách: “Mình có một thói quen không giống ai, có những quyển sách mình nhằn đi nhằn lại nhiều lần đến thuộc từng góc trang, nhưng có những cuốn tuyệt hay, đọc xong, mình để nó nằm im lìm trong giá sách. Thật vô lý”.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã chọn lựa những chia sẻ ấn tượng/ý nghĩa hoặc những người tham gia bền bỉ thử thách để trao quà. Dù vậy, theo chị Khiếu Thị Hoài, hơn cả những món quà, đọc sách là để mọi người làm giàu tâm hồn và có cơ hội gặp lại nhiều người bạn thân quen xưa cũ qua những trang sách thú vị. Thậm chí có những chia sẻ “lạc đề” so với thử thách đặt ra nhưng rất ấn tượng vì nó gắn với tình cảm, mang dấu ấn cá nhân của người tham gia thử thách.