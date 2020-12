Tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong bối cảnh dịch Covid-19

(QNO) - Sáng nay 3.12, tại TP.Hội An diễn ra tọa đàm “Bảo tồn và phát huy du lịch di sản trong bối cảnh dịch Covid-19: Vấn đề và giải pháp”. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 21 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2020).

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: H.T

Tham dự tọa đàm có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Yamada Takio, đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cùng các chuyên gia về bảo tồn văn hóa, di sản.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ về tình hình bảo tồn và du lịch tại làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), làng cổ Đông Hòa Hiệp (Tiền Giang), bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hội An. Ông Mori Yoshinori - đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam cũng thông tin về tình hình hợp tác và chính sách hỗ trợ của JICA trong bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch tại Việt Nam nói chung và Hội An nói riêng.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Yamada Takio phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: H.T

Đại biểu cũng thảo luận về sức hấp dẫn của du lịch di sản và gợi ý kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc phát huy, nâng tầm giá trị của du lịch di sản, nhất là trong bối cảnh hậu Covid-19.

Được biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng lượt khách tham quan Hội An chỉ đạt 841 nghìn lượt (giảm hơn 80% so với cùng kỳ 2019), đạt 14,75% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 772,5 tỷ đồng (giảm 80% so với cùng kỳ).