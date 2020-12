Trình diễn thực cảnh và thời trang đường phố tại Hội An

(QNO) - Sắp tới trong không gian phố cổ Hội An có thêm 2 hoạt động trình diễn nghệ thuật tổ chức định kỳ.

Hội An có nhiều chương trình trình diễn thực cảnh và thời trang đường phố trong thời gian tới. Ảnh: QUỐC HẢI

Tối 28.12.2020, chương trình trình diễn thực cảnh với chủ đề “Hội nhập - Thắp sáng Hội An” do Công ty CP Gami Hội An phối hợp Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An thực hiện sẽ tổ chức buổi diễn đầu tiên theo định kỳ 15 âm lịch hằng tháng.

Chương trình có nhiều hình thức như: trích đoạn “Bến bờ” - màn 4 của show “Ký ức Hội An”; bật đèn “Thắp sáng Hội An” với 200 học sinh THPT vận áo dài trắng cầm 200 chiếc lồng đèn 5 màu trình diễn trên phố theo lộ trình xuất phát từ Quảng trường Sông Hoài qua các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai - Trần Phú - Hoàng Văn Thụ - Bạch Đằng và tập kết tại khu vực cầu An Hội để tiếp tục trình diễn.

Cùng với đó, lúc 17 giờ 30 ngày 2.1.2021, chương trình trình diễn thời trang đường phố chủ đề “Dáng phố” sẽ thực hiện buổi diễn đầu tiên theo định kỳ thứ Bảy hằng tuần.

Tại chương trình này, 40 diễn viên của Trung tâm VH-TT&TT-TH Hội An và Công ty CP Gami Hội An vận các bộ sưu tập áo dài xưa và áo dài cách tân. Phối hợp đạo cụ xích lô, xe đạp, lồng đèn, nón lá, chương trình xuất phát từ số 8 Hoàng Diệu qua các tuyến đường Trần Phú - Châu Thượng Văn - Nguyễn Thái Học - Hoàng Văn Thụ - Bạch Đằng về cầu An Hội, cầu gỗ và Chùa Cầu...