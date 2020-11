Trưng bày online về trang phục xưa ở Hội An qua ảnh

(QNO) - Từ ngày 23.11 đến 4.12.2020, trên website của Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An sẽ trưng bày theo hình thức online về trang phục Hội An qua ảnh với gần 100 bức ảnh trang phục ở Hội An được chụp từ năm 1975 trở về trước.

Thiếu nữ Hội An với trang phục áo dài trong một cuộc biểu tình trên đường phố (nguồn ảnh: VĨNH TÂN).

Trưng bày online về trang phục Hội An qua ảnh là một hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động nhằm kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11.1945 - 23.11.2020), 21 năm ngày Khu phố cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 - 4.12.2020) và 3 năm Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (7.12.2017 - 7.12.2020) của TP.Hội An.

Gần 100 bức ảnh trang phục ở Hội An được trưng bày online thể hiện trang phục thường nhật, trang phục tôn giáo, lễ phục, trang phục thể thao, đồng phục - trang phục công sở... của người Hội An là ảnh từ nguồn tư liệu của Phòng Tư liệu thông tin di sản - Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An và các cá nhân, gia đình, tác giả sở hữu hình ảnh liên quan cung cấp.

Đây là những ảnh đẹp, có chú thích và câu chuyện súc tích gắn với từng bức ảnh. Ảnh được trưng bày có chất lượng rõ nét, dung lượng đảm bảo để người xem thưởng thức...