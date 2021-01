Xã Bình Sa đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh mộ tiền hiền làng Tiên Châu

(QNO) - Ngày 9.1, UBND xã Bình Sa (Thăng Bình) tổ chức lễ công bố quyết định và đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh mộ tiền hiền làng Tiên Châu.

Theo tài liệu gia phả của tộc Châu (xã Bình Sa), khoảng đầu thế kỷ 16, tổ tiên Chu Công Đình - vị thủy tổ của tộc Châu (quê ở xã Cổ Đạm, nay là xã Cương Giáng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) được phái chỉ của vua Lê Thánh Tông vào Nam mở rộng bờ cõi vùng đất phương Nam. Ngài thủy tổ Châu tộc Chu Công Đình đã đến vùng đất mới khai khẩn đất đai, quy dân lập ấp, xây dựng cơ sở và đặt tên làng là Tiên Châu thuộc trấn Quảng Nam, phủ Thăng Hoa (Thăng Bình ngày nay).

Khi ngài Chu Công Đình mất, nhân dân trong làng an táng tại tổ 3, thôn Châu Khê. Lăng mộ của ngài Châu tiền hiền được xây dựng ở khu đất bằng phẳng, rộng và cao. Từ khi ngài được an táng, theo lệ làng đã qua hơn 300 năm vùng đất này chỉ được an táng và xây lăng mộ cho ngài tiền hiền, những người trong làng từ trần sau đó cho đến nay chỉ được an táng phần đất rất xa với lăng mộ của ngài.

Khu lăng mộ của ngài tiền hiền Chu Công Đình được xây dựng theo lối kiến trúc cổ với những câu đối bằng chữ Hán. Trước ngôi mộ có bức tường thành bề thế, uy nghiêm và cổ kính với cách bố trí các hệ thống trụ cột liên hoàn kiên cố, được trang trí hoa văn đẹp mắt. Bức tường phía trước bố trí 6 cây trụ, trong đó 4 cây trụ gắn 4 bông hoa sen trên đỉnh cột tượng trưng cho sự linh thiêng, cao quý. Hai bên tả hữu của bức bình phong cũng được bố trí các linh vật trấn giữ, nằm sau bức bình phong là gian hậu tẩm. Khi đi vào hậu tẩm, hai bên tả hữu có cặp câu đối chữ Hán.

Với những giá trị lịch sử - văn hóa của ngôi mộ, ngày 16.7.2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1903/QĐ-UBND công nhận mộ tiền hiền làng Tiên Châu là Di tích lịch sử cấp tỉnh.