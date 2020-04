(QNO) - Tuổi thơ từng thích thú với việc nuôi heo đất và trăn trở với những thú vui công nghệ không lành mạnh của trẻ em ngày nay, chị Ngô Thị Hương (thôn Vinh Nam, xã Bình Trị, Thăng Bình) đã chọn con đường khởi nghiệp là sản xuất heo đất thạch cao với nhiều hình thù bắt mắt, đa dạng.

