(QNO) - Sau nhiều năm sống trong nguy hiểm, luôn bị đe dọa bởi nạn sạt lở, ngập lụt do thiên tai thì đến nay, các hộ dân ở khu vực Tí Lở (thôn Tứ Trung, xã Quế Lâm, Nông Sơn) đã được di dời về nơi ở mới, an toàn hơn. Những công trình nhà ở đang được gấp rút hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

