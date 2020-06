(QNO) - Hằng năm vào mùa khô, xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành lại đối mặt với tình trạng khan hiếm nước sạch. Trong đó, thôn Long Thạnh Tây của xã Tam Hải (còn gọi là Cồn Si) bị khô hạn nặng nề. Trước thực tế này, Huyện đoàn Núi Thành đã tổ chức chương trình “Đưa nước sạch ra đảo” nhằm giúp đỡ người dân qua mùa khô hạn.

