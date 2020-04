Những tấm lòng ở "ATM gạo"

(QNO) - Trong khi dịch Covid-19 làm đình trệ mọi hoạt động của xã hội, ảnh hưởng lớn thu nhập của nhiều người, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định… thì những chiếc "ATM gạo" đầy nhân ái đã kịp có mặt tại Tam Kỳ, Điện Bàn… Điều đáng nói là ngay khi nghe tin một số đơn vị phối hợp mua máy "ATM gạo" này về phục vụ bà con, hàng chục mạnh thường quân liền đóng góp gạo và nhu yếu phẩm. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" - nghĩa cử này làm ấm lòng biết bao hoàn cảnh khó khăn.

Your browser does not support the video tag.