Chi trả hỗ trợ do dịch Covid-19: Niềm vui đến với người dân xã đảo

DIỄM LỆ | 14/05/2020 - 09:30

Trong ngày 13.5, người dân thuộc diện được chi trả hỗ trợ khó khăn do dịch bệnh Covid-19 của xã đảo Tân Hiệp (TP.Hội An) đã đón nhận khoản hỗ trợ an sinh.