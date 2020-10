(QNO) - Mưa lớn liên tục, mực nước dâng cao đã khiến tuyến đường huyết hạch trên địa bàn tỉnh bị chia cắt, ngập sâu, sạt sở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình hình này, Phòng CSGT Công an tỉnh và công an các địa phương đã triển khai công tác chốt chặn tại các vị trí xung yếu, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.