Nỗ lực cứu bờ biển Cửa Đại

KHÁNH LINH | 21/10/2020 - 08:15

Hai ngày qua, gần 100 chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng biên phòng TP.Hội An cùng người dân đã ra quân khẩn trương gia cố, kè chắn bờ biển Cửa Đại (TP.Hội An).