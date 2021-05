Miền núi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân

XUÂN MAI | 20/04/2021 - 13:00

Nhằm nỗ lực thực hiện chỉ tiêu Bộ Công an giao hoàn thành thủ tục cấp hơn 1,2 triệu căn cước công dân (CCCD) trước ngày 1.7, Công an Quảng Nam đã triển khai nhiều phương án, giải pháp; trong đó chỉ đạo công an các địa phương miền núi nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trước ngày 20.4 với phương châm nơi xa làm trước, nơi gần làm sau.