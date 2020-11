(QNO) - Do ảnh hưởng bão số 13, bãi biển An Bàng (phường Cẩm An, TP.Hội An) bị sạt lở khá nghiêm trọng. Hàng chục nhà hàng ăn uống và cơ sở lưu trú bị sóng đánh sụp đổ. Những ngày qua, thời tiết nắng ấm, người dân đã ra quân dọn dẹp, gia cố lại hàng quán, nhanh chóng đưa hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.