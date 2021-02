[VIDEO] - Mang tết đến với người dân nghèo Hội An

(QNO) - Gần 1 năm qua, ngành du lịch TP.Hội An lao đao vì vắng khách, nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và các đợt thiên tai. Điều này đã khiến phần lớn người dân TP.Hội An bị thất nghiệp, không có thu nhập, đời sống vô cùng khó khăn, nhất là những người nghèo, người lao động phổ thông. Thấu hiểu, sẻ chia với cộng đồng, Hội Thiện nguyện Tươi Sáng đã tổ chức “Phiên chợ Tết xưa không đồng”, giúp 1.000 người đang gặp khó khăn tại Hội An có thể mua sắm một số mặt hàng, nhu yếu phẩm dùng trong ngày những tết mà không phải… trả tiền.