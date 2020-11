[VIDEO] - Nam Trà My ổn định đời sống người dân sau thiên tai

(QNO) - Gần 1 tháng, kể từ khi những vụ sạt lở, lũ ống, lũ quét xảy ra tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện Nam Trà My khiến nhiều người thương vong; nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, vùi lấp. Đến nay, ngoài công tác tìm kiếm những người còn mất tích thì chính quyền huyện Nam Trà My và các đơn vị công an, quân sự đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai ngay các giải pháp ổn định tạm thời đời sống người dân sau thiên tai; đồng thời, tính toán các giải pháp lâu dài như sắp xếp dân cư, khôi phục sản xuất…