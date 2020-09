[VIDEO] - Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

(QNO) - Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, UBND tỉnh đã thành lập 3 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành (gồm Sở Công Thương, Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường) làm việc tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Việc này nhằm tuyên truyền để người tiêu dùng hướng đến sử dụng các sản phẩm an toàn và giúp cơ sở kinh doanh, người sản xuất tiếp tục chấp hành tốt các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm.