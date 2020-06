Chung tay vì du lịch Quảng Nam

QUỐC TUẤN - VĨNH LỘC | 29/05/2020 - 15:00

Diễn đàn ấn tượng Việt Nam với chủ đề “Quảng Nam – an toàn, mến khách” diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An hôm qua 28.5 (do Báo Tuổi trẻ TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Sở VH-TT&DL cùng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức) một lần nữa cho thấy tâm huyết của những người làm du lịch với việc kích cầu khách nội địa để “nhịp đập” du lịch Quảng Nam bình thường trở lại.