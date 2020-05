Tổ chức kỷ niệm Sinh nhật Bác Hồ trong nhà lao Hội An

Nhân kỷ niệm Sinh nhật Bác (19.5.1890 - 19.5.1953), Chi bộ nhà lao Hội An bí mật tổ chức mít tinh để cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước trong nhà lao ôn lại cuộc đời sự nghiệp và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thông qua đó nâng cao lập trường tư tưởng cách mạng.

Nhà lao Hội An, nơi địch giam cầm, tra tấn chiến sĩ cách mạng (ảnh chụp lại).

Để thực hiện tốt buổi lễ kỷ niệm, chi ủy nhà lao phân công đồng chí Lê Phước Ninh - chi ủy viên đảm trách công tác nghi lễ, trang trí trong buổi lễ gồm chân dung Bác Hồ, cờ Tổ quốc. Đây là công việc đòi hỏi phải chuẩn bị công phu, bí mật và khéo léo.

Tác phẩm “Một buổi lễ kỷ niệm Sinh nhật Bác Hồ” in trong cuốn Nhà tù Hội An (hồi ký), do Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản năm 2000, đồng chí Lê Phước Ninh đã ghi: “Nhận nhiệm vụ tổ chức sinh nhật Bác của chi ủy, mấy đêm liền tôi lo lắng, không chợp mắt được. Tôi lo không phải vì sợ địch biết hay anh em tù ít hưởng ứng, không đạt kết quả, mà làm sao có được lá Quốc kỳ và ảnh Bác. Các đồng chí đảng viên trong phòng cũng băn khoăn lo nghĩ không kém”.

Nhờ làm tốt công tác binh địch vận, đồng chí Lê Phước Ninh liên lạc được với bên ngoài chuyển vào nhà lao một tấm ảnh Bác Hồ với chiều dài 9cm, ngang 6cm và lá cờ đỏ sao vàng bằng giấy với chiều dài 18cm, ngang 15cm. Cả hai được cuộn lại rất nhỏ bỏ vào trong ruột chiếc bánh. Cầm lá cờ và ảnh Bác trong tay, đồng chí Ninh xúc động vô cùng. Một niềm vui không kể xiết, nhiệm vụ của cấp ủy giao đã hoàn thành.

Đúng 12 giờ ngày 19.5.1953, trong lúc anh em đang nghỉ trưa, đồng chí Ninh dán cờ và ảnh Bác lên tường cùng mấy bông hoa giấy nhỏ. Công việc hoàn thành, đồng chí Ninh gọi tất cả đồng chí đảng viên và anh em dậy chuẩn bị lễ kỷ niệm.

Theo hướng dẫn của đồng chí Ninh, mọi người nghiêm trang đứng thẳng, mắt hướng về cờ Tổ quốc và ảnh Bác. Đồng chí Ninh nói ngắn gọn đôi lời về ý nghĩa ngày kỷ niệm Sinh nhật Bác. Tiếng hô “Nghiêm!” của đồng chí Ninh làm hiệu cho mọi người đưa tay lên chào rồi cúi đầu thành kính với Bác và tưởng nhớ các đồng chí đã hy sinh.

Sau đó mọi người cùng hô vang những khẩu hiệu: “Việt Nam độc lập muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Đả đảo thực dân Pháp xâm lược và bọn tay sai bán nước! Đả đảo chế độ nhà tù hà khắc dã man!”.

Hưởng ứng phong trào hô khẩu hiệu từ phòng giam số 1, anh chị em các phòng khác cũng vùng dậy hô vang, làm xôn xao cả nhà lao. Sau hơn 10 phút, buổi lễ kết thúc, mọi người trở về vị trí cũ. Đồng chí Lê Phước Ninh đem cờ và ảnh Bác đi cất giấu, trên tường chỉ còn lại vài bông hoa giấy để nhớ thêm một lần thắng lợi.

Sau khi phát hiện ta tổ chức đấu tranh bằng hình thức hô khẩu hiệu nhân kỷ niệm Sinh nhật Bác, địch cho lính vào các phòng giam để lục soát tìm tài liệu, tìm đầu mối tổ chức. Không phát hiện người cầm đầu, chúng dùng gậy, roi thẳng tay đánh đập tù nhân. Trong đợt khủng bố đẫm máu này đã có hàng chục đồng chí bị thương nặng và có đồng chí đã hy sinh. Riêng đồng chí Lê Phước Ninh bị chúng quy là đầu sỏ, đưa đồng chí cầm cố trong xà lim 3 ngày, không cho ăn uống, sau đó cho cách ly.