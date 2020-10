10 hồ chứa thủy lợi tích đầy nước

Từ đêm nay 16.10, áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng đến Quảng Nam

M.L | 16/10/2020 - 11:18

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 12 giờ qua các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 15.10 đến 7 giờ sáng nay 16.10 phổ biến 20 - 40mm, một số nơi cao hơn như Hội An 45mm, Cù Lao Chàm 54mm.