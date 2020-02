122 người chết vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ tết

(QNO) - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết sau 6 ngày nghỉ Tết Canh Tý 2020, cả nước đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người.

Cảnh sát giao thông kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại Hà Nội vào mùng 3 Tết Canh Tý. Ảnh: MAI THƯƠNG/TTO

So sánh với cùng kỳ (từ 29 đến mùng 4 âm lịch) của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm 14 vụ (giảm 7,4%), giảm 32 người bị thương (giảm 27,11%) nhưng tăng 9 người chết (tăng 7,96%).

Riêng ngày 28.1 (tức mùng 4 Tết Canh Tý), cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 20 người, bị thương 42 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2019 giảm 1 về số vụ (giảm 2,7%), giảm 3 người chết (giảm 13,04%), tăng 3 người bị thương (tăng 6,67%). Đường sắt, đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Trong ngày 28.1, cảnh sát gia thông các địa phương đã xử lý 2.160 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 1,695 tỷ đồng; tạm giữ 25 ô tô, 318 xe máy; tước 301 giấy phép lái xe các loại. Cảnh sát giao thông đường thủy đã xử lý 220 trường hợp vi phạm, phạt tiền 230 triệu đồng.

Trong đó, có 52 địa phương báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn với 867 trường hợp.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm 18,2% so với kỳ Tết Kỷ Hợi 2019, riêng mùng 4 tết giảm 23,5%.

Điều này cho thấy các bộ ngành, địa phương, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng người đã sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CTT-TTg của Thủ tướng về tăng cường thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Được nhân dân đồng tình, dư luận đánh giá cao.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông có nạn nhân tử vong và bị thương nặng chủ yếu là liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, xe đạp điện tại một số địa phương, đặc biệt tại các vùng nông thôn.