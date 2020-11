2,96 tỷ đồng hỗ trợ người dân Bắc Trà My xây dựng lại nhà sau bão

(QNO) - Ngày 4.11, Ban Cứu trợ tỉnh quyết định phân bổ 2,96 tỷ đồng hỗ trợ người dân Bắc Trà My xây dựng lại 74 căn nhà bị sập hoàn toàn do bão số 9 với mức 40 triệu đồng/nhà.

Một nhà dân ở xã Trà Ka bị tốc mái và nước lũ băng qua cuốn trôi toàn bộ tài sản. Ảnh: V.B

Theo thống kê chưa đầy đủ (do nhiều thôn ở các xã Trà Giáp, Trà Ka hiện chưa tiếp cận được do sạt lở núi), toàn huyện Bắc Trà My có hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại do bão số 9 như sập, trôi, tốc mái, ngập nước. Trong đó, thiệt hại nặng nhất tại xã Trà Giáp, Trà Ka.