40 người chết do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

(QNO) - Hôm nay (3.1), Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết cho biết, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ 1.1 -3.1), toàn quốc xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông làm chết 40 người, bị thương 37 người.

So với 3 ngày đầu năm 2020, giảm 9 vụ, giảm 16 người chết, giảm 6 người bị thương.



Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát giao thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân năm 2021, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 27.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 28 tỷ 300 triệu đồng. So với 3 ngày đầu năm 2020, xử lý tăng 15.822 trường hợp, tiền phạt tăng hơn 17 tỷ đồng.

Cụ thể, trên đường bộ, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 26.682 trường hợp, phạt tiền gần 28 tỷ đồng; tạm giữ 123 ô tô, 3.547 xe máy, tước 1.655 giấy phép lái xe các loại. Đáng chú ý, đã có gần 2.000 lái xe vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử phạt.

Cảnh sát đường thủy, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 612 trường hợp vi phạm, phạt tiền 496 triệu đồng.

Trong đó, các đội tuần tra kiểm soát đường bộ trên cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 280 trường hợp vi phạm, phạt tiền 755 triệu đồng, tước 91 giấy phép lái xe, tạm giữ 16 phương tiện.

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai những kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn giao thông trên toàn quốc nhằm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.